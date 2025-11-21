Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 19:50

Больница выплатит россиянину миллион рублей за смерть матери от сигареты

Житель Урала отсудил у больницы миллион рублей за смерть матери при пожаре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суд в Новоуральске обязал больницу выплатить миллион рублей компенсации местному жителю за смерть матери, сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия». Она погибла при пожаре, который возник в наркологическом отделении из-за курения другой пациентки.

Новоуральский суд обязал ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА выплатить миллион рублей моральной компенсации сыну пациентки, которая погибла при пожаре в наркологическом отделении, — сказано в сообщении.

В публикации уточняется, что надзорные органы неоднократно фиксировали в учреждении нарушения, но руководство не устранило их. Во время разбирательства суд установил, что в правилах внутреннего распорядка больницы не был закреплен запрет на курение.

Суд первой инстанции обязал медучреждение выплатить компенсацию сыну погибшей. Попытка представителей больницы оспорить решение не дала результата — оно оставлено в силе. По данным канала, проверка обстоятельств пожара продолжается.

Ранее суд в Новом Уренгое обязал детский сад выплатить 510 тыс. рублей семье девочки, которая травмировалась на территории дошкольного учреждения. Ребенок пострадал дважды: сначала в мае, а потом в августе 2024 года. Девочка сломала кости правого предплечья. Кроме того, у ребенка диагностировали ушиб головы и переломы позвонков.

