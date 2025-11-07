Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:18

Готовлю без суеты — баклажаны тают во рту

Баклажаны в духовке — это блюдо, в котором сочетаются простота, аромат и невероятная нежность. Без жарки и лишнего масла, но с насыщенным вкусом и аппетитной корочкой.

Для приготовления берут 2 средних баклажана, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла, щепотку соли, перец и немного сушеного базилика. Баклажаны нарезают кружочками толщиной около сантиметра, слегка присыпают солью и оставляют на 15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промакивают бумажным полотенцем, выкладывают на противень, застеленный пергаментом, смазывают маслом, посыпают специями и измельченным чесноком.

Запекают баклажаны в духовке при 200 °C около 25–30 минут до золотистой корочки. Можно добавить тертый сыр за 5 минут до готовности — он расплавится и покроет овощи аппетитной корочкой.

Готовые баклажаны мягкие внутри, с легким дымком и насыщенным вкусом. Подаются как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу, рыбе и птице. Это идеальный вариант легкого ужина — вкусно, полезно и без капли лишнего жира.

Ранее мы поделились рецептом беляшей с мясом и сыром.

Александра Вкусова
А. Вкусова
