06 ноября 2025 в 10:30

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, это один из тех рецептов, который не зря передается из уст в уста. Когда нужно что-то быстрое, сытное и до неприличия вкусное, эта намазка становится настоящим спасением. Представьте себе: ароматный хлеб, а на нем — нежная, кремовая масса с насыщенным вкусом плавленого сыра и легкой воздушностью от яйца. Это не просто бутерброд, это настоящее удовольствие, которое готовится буквально за пять минут из того, что всегда есть в холодильнике. Идеально для быстрого завтрака, для перекуса голодным детям после школы или просто к чаю, когда хочется чего-то уютного и совсем не сложного.

Для этого вам понадобится два крутых яйца. Очистите их и натрите на мелкой терке. Возьмите два плавленых сырка без добавок (примерно 150–180 граммов) и тоже натрите их на той же терке. Это важно для идеальной консистенции. Соедините яйца и сыр в миске. Добавьте две-три столовые ложки майонеза или сметаны, можно и то и другое. Майонез даст более насыщенный вкус, а сметана — легкую кислинку. Тщательно все перемешайте вилкой до однородного кремообразного состояния. Посолите по вкусу, хотя сыр обычно уже соленый, и добавьте щепотку черного перца или пару щепоток сушеного чеснока для пикантности. Если любите зелень, мелко порубите укроп или петрушку и вмешайте в массу. Все, волшебная намазка готова! Осталось только намазать ее толстым слоем на свежий или слегка поджаренный хлеб.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

