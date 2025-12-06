Нашел полезную альтернативу чипсам — запекаю нут с паприкой: хрустящий полезный перекус с минимумом калорий

Этот рецепт навсегда изменит ваше отношение к перекусам! Хрустящий запеченный нут — полноценная замена чипсам, но с полезным белком, клетчаткой и без вредных добавок. Главный секрет идеальной хрустящей текстуры — тщательная просушка нута перед запеканием. Чем меньше влаги останется, тем более хрустящим он получится.

400 г консервированного нута (1 банка) промываю и тщательно обсушиваю бумажными полотенцами. В миске смешиваю нут с 1 ч. л. оливкового масла, 1 ч. л. копченой паприки, 1/2 ч. л. сушеного чеснока, солью и кайенским перцем по вкусу. Раскладываю нут в один слой на противне, застеленном пергаментом. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, встряхивая противень каждые 10 минут для равномерного запекания. Полностью остужаю перед подачей — это сделает нут максимально хрустящим.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.