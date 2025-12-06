ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 11:00

Беру печень и специи — творю чудо: нежный паштет с пряными травами. Намазывай на тосты и наслаждайся

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Хороший печеночный паштет — это не просто закуска, а настоящий кулинарный тест на мастерство, где баланс нежности, аромата и текстуры решает все. Многие относятся к нему с предубеждением, вспоминая суховатые или зернистые магазинные аналоги, но домашняя версия — это совершенно иная история. При правильном приготовлении печень раскрывает свой богатый, глубокий вкус, который в тандеме с карамелизованным луком, сливочным маслом и букетом трав превращается в изысканный, бархатистый спред. Этот паштет достоин не только будничных завтраков, но и праздничного фуршета — он легко составит конкуренцию дорогим закускам, доказывая, что настоящая роскошь рождается из простых ингредиентов и внимания к деталям.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьей или куриной печени, 2 крупные луковицы, 150 г сливочного масла, 2-3 веточки тимьяна, 1 чайная ложка молотого мускатного ореха, 50 мл коньяка или бренди (можно заменить молоком), соль и черный перец по вкусу. Печень очистите от пленок и протоков, промойте и обсушите. Лук нарежьте полукольцами. В сковороде растопите 50 г сливочного масла, обжарьте лук на среднем огне до золотистого карамельного цвета. Добавьте печень и обжаривайте 5–7 минут до исчезновения розового оттенка внутри, но не пересушивая. Влейте коньяк, дайте спирту выпариться. Добавьте тимьян, мускатный орех, соль и перец. Снимите с огня и дайте немного остыть. Удалите веточки тимьяна. Переложите массу в чашу блендера, добавьте оставшиеся 100 г мягкого сливочного масла и измельчайте до идеально гладкой, однородной пасты. Попробуйте и при необходимости добавьте приправ. Переложите паштет в форму или креманки, разровняйте. Для лучшего вкуса накройте пищевой пленкой в контакт и уберите в холодильник минимум на 4 часа. Подавайте охлажденным с тостами, маринованными огурчиками или ягодным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

