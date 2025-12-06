ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 14:52

Магнитный конструктор едва не убил двухлетнего мальчика

Ребенок из ХМАО проглотил 19 магнитов и едва не погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ханты-Мансийском автономном округе двухлетний малыш едва не погиб, проглотив магниты от конструктора, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Ребенка доставили в больницу с высокой температурой и острой болью в животе. На рентгене врачи обнаружили в пищеварительном тракте 19 магнитных элементов.

После вмешательства мальчик шесть дней находился в реанимации, где получал интенсивную терапию, включая внутривенное питание и антибиотики. После он был переведен в обычное отделение. В настоящее время его состояние врачи оценивают как стабильное.

До этого в Москве хирурги спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила батарейку. Из-за инородного предмета в пищеводе ребенка развилось сильное воспаление. Юной пациентке провели экстренную эзофагоскопию, во время которой обнаружили язвенные повреждения слизистой. Они появились из-за химического ожога электролитом.

Ранее московские врачи смогли спасти годовалую девочку, проглотившую гелевый шар. Пациентку доставили в критическом состоянии. Медикам удалось полностью извлечь шар и все его фрагменты.

