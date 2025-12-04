Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Куриный паштет со сливочным сыром: готовим намазку, которую съедают за один присест

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Этот паштет сочетает в себе нежность куриного филе, нотки шампиньонов и сладковатые акценты моркови. Сливочный сыр и масло создают идеально гладкую текстуру, которая тает во рту. Такой паштет станет звездой завтрака или элегантной закуской на фуршете.

Готовлю я так: 500 г куриного филе отвариваю в подсоленной воде до готовности. 150 г шампиньонов, лука и моркови мелко режу и пассерую на 100 г сливочного масла до мягкости и легкой карамелизации. Все ингредиенты вместе с 150 г сливочного сыра перекладываю в чашу блендера, добавляю 100–150 мл теплого куриного бульона для нужной консистенции. Взбиваю до шелковистой однородной массы, приправляю солью и перцем по вкусу. Перекладываю в форму, утрамбовываю и охлаждаю 4–6 часов для стабилизации вкуса и текстуры. Подаю с горячими тостами или крекерами.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

