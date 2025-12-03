Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 06:55

Оливковый тапенад с чесноком: попробовал эту намазку раз и теперь готовлю регулярно — идеально для тостов и крекеров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот тапенад — настоящий концентрат вкуса Средиземноморья. Насыщенный оливковый вкус с пикантными нотками чеснока, свежей зеленью и цитрусовым акцентом создают идеальную гармонию. Закуска готовится мгновенно, но надолго запоминается своим ярким и сложным вкусовым профилем.

Готовлю я так: две банки оливок без косточек измельчаю в блендере вместе с 3–4 зубчиками чеснока, пучком петрушки и цедрой половины лимона. Добавляю сок половины лимона, 5–6 столовых ложек оливкового масла и немного маринада от оливок для нужной консистенции. Взбиваю до состояния густой пасты. Для лепешек смешиваю стакан кефира с 2 столовыми ложками оливкового масла, щепоткой соли, орегано и разрыхлителем. Постепенно добавляю 200–250 граммов муки, замешиваю мягкое тесто. Формирую лепешки и обжариваю на сухой сковороде до золотистых пятен. Подаю теплые лепешки с оливковым тапенадом — сочетание получается идеальным.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

