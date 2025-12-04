Туристы засняли крокодила с детенышем акулы в пасти В Коста-Рике крокодил поймал и проглотил детеныша акулы

Крокодилу удалось поймать акулу в национальном парке Корковадо в Коста-Рике, сообщает Need To Know. Отдыхавшие там туристы засняли хищника на камеру. Как предположил гид Луис Энрике, вероятнее всего, акула была детенышем.

Корковадо никогда не перестает удивлять, — отметил он.

В опубликованном ролике можно заметить, как из пасти крокодила торчит небольшая акула. Вскоре хищник проглатывает добычу целиком и скрывается под водой.

Ранее в индийском штате Махараштра 59-летний мужчина погиб при нападении крокодила во время ежедневного купания в реке Дудхганга. Лаксман Калги отправился к воде с друзьями и внезапно исчез, когда они зашли в реку. Его тело обнаружили спустя три часа. На ступнях и лодыжках погибшего были отчетливо видны следы зубов крупной рептилии.

До этого во Флориде крокодил проник в жилой квартал и утащил под воду собаку. Инцидент произошел рядом с начальной школой. Местная жительница заметила крокодила длиной около трех метров, который плыл по каналу с телом золотистого ретривера в пасти.