В США голодный крокодил утащил собаку под воду и попал на видео

Во Флориде крокодил проник в жилой квартал и утащил под воду собаку, передает KXII. Инцидент произошел рядом с начальной школой. Очевидец Зак Сперлок заснял произошедшее на видео.

Это было ужасно. Я сам владелец собаки и не мог не подумать о том, что для хозяев это стало воплощением их худшего кошмара, — сообщил мужчина.

По словам Сперлока, его знакомая заметила крокодила длиной около трех метров, который плыл по каналу с телом золотистого ретривера в пасти. На место прибыли спасатели и сотрудники Комиссии по охране рыбы и дикой природы штата, им удалось извлечь животное из воды.

Свидетели рассказали, что этот крокодил уже не раз появлялся в районе и не боялся людей. Рептилию решили навсегда изъять из дикой природы. За последние три года его пытались переселить в другой водоем, но он вновь появлялся в этом канале.

Ранее телеведущий Николай Дроздов рассказал, что ему пришлось ударить крокодила по зубам, чтобы спасти своего оператора. Удар был нанесен палкой, при помощи которой он передвигался. По воспоминаниям Дроздова, рептилия лишилась нескольких десятков зубов.