Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица Маска спасла дайвера от откусившей часть лица акулы в Коста-Рике

В Коста-Рике акула откусила часть лица дайверу из Мексики во время погружения у острова Кокос в Тихом океане, сообщает The Tico Times. Инцидент произошёл на глубине около 30 метров у рифа Рока Сусиа — «Грязная Скала».

40-летний мужчина получил укус в голову и левую сторону лица. Маска дайвера, вероятно, защитила его от более серьезных травм, — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате нападения были повреждены воздушные шланги и пострадавшему пришлось экстренно всплывать. После этого к мужчине на помощь прибыли спасатели, остановили кровотечение, стабилизировали состояние и повезли его на лодке к ближайшей больнице. По предварительным данным, нападение не было спровоцировано агрессией животного. Как сообщают свидетели, акулу спровоцировали проходившие исследовательские работы по разметке особей.

Мужчину ждет долгий путь к большой земле. Из-за того, что остров Кокос находится более чем в 500 километрах от материка, транспортировка по морю до города Пунтаренас займет от 36 до 40 часов. Только по прибытии он получит полноценную медицинскую помощь.

