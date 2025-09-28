Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 12:58

Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица

Маска спасла дайвера от откусившей часть лица акулы в Коста-Рике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Коста-Рике акула откусила часть лица дайверу из Мексики во время погружения у острова Кокос в Тихом океане, сообщает The Tico Times. Инцидент произошёл на глубине около 30 метров у рифа Рока Сусиа — «Грязная Скала».

40-летний мужчина получил укус в голову и левую сторону лица. Маска дайвера, вероятно, защитила его от более серьезных травм, — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате нападения были повреждены воздушные шланги и пострадавшему пришлось экстренно всплывать. После этого к мужчине на помощь прибыли спасатели, остановили кровотечение, стабилизировали состояние и повезли его на лодке к ближайшей больнице. По предварительным данным, нападение не было спровоцировано агрессией животного. Как сообщают свидетели, акулу спровоцировали проходившие исследовательские работы по разметке особей.

Мужчину ждет долгий путь к большой земле. Из-за того, что остров Кокос находится более чем в 500 километрах от материка, транспортировка по морю до города Пунтаренас займет от 36 до 40 часов. Только по прибытии он получит полноценную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что ученые первые в истории зафиксировали секс втроем у леопардовых акул. Два самца и одна самка участвовали в половом акте у берегов города Нумеа в Новой Каледонии.

нападения
акулы
дайверы
происшествия
Коста-Рика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке назвали причину нападения дикого медведя на пожилую женщину
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.