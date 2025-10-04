Тело инвалида в маске для снорклинга выловили у берегов Антальи

В прибрежной зоне района Муратпаша в турецкой Анталье было обнаружено тело мужчины в маске для подводного плавания, сообщает DHA. О находке сообщил другой дайвер, который был неподалеку и заметил в воде неподвижно лежащего коллегу, после чего сообщил в экстренные службы.

Сегодня утром я заходил в море с пляжа. Когда я пришел, то увидел тело, плавающее на воде, — приводит его слова издание.

Инцидент произошел рано утром в акватории парка Ататюрка. Погибшим оказался 41-летний Дениз Гюль. На место происшествия оперативно прибыли береговая охрана, и медицинские работники. Они извлекли тело из воды и доставили в морг.

В ходе осмотра побережья были обнаружены личные вещи погибшего, в том числе удостоверение инвалида. Причина смерти устанавливается.

