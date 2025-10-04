Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 15:33

Тело инвалида в маске для снорклинга выловили у берегов Антальи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В прибрежной зоне района Муратпаша в турецкой Анталье было обнаружено тело мужчины в маске для подводного плавания, сообщает DHA. О находке сообщил другой дайвер, который был неподалеку и заметил в воде неподвижно лежащего коллегу, после чего сообщил в экстренные службы.

Сегодня утром я заходил в море с пляжа. Когда я пришел, то увидел тело, плавающее на воде, — приводит его слова издание.

Инцидент произошел рано утром в акватории парка Ататюрка. Погибшим оказался 41-летний Дениз Гюль. На место происшествия оперативно прибыли береговая охрана, и медицинские работники. Они извлекли тело из воды и доставили в морг.

В ходе осмотра побережья были обнаружены личные вещи погибшего, в том числе удостоверение инвалида. Причина смерти устанавливается.

Ранее сообщалось, что Дайвер чудом выжил, когда на глубине 30 метров акула откусила ему часть лица при погружении у заповедного рифа Рока Сусиа — «Грязная Скала». После этого ему пришлось почти два дня лежать на борту катера во время эвакуации в ближайшую больницу.

дайверы
Турция
Анталья
происшествия
смерти
инвалиды
утопления
пляжи
свидетели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель ДНР помог СБУ и отправился в тюрьму на 15 лет
В Вашингтоне начали радикальный пересмотр политики в НАТО
Российские футболисты за пять минут сотворили чудо на Играх стран СНГ
Появилась неожиданная информация о третьей туристке у вулкана Вилючинский
Тело инвалида в маске для снорклинга выловили у берегов Антальи
Венгрия пригрозила Евросоюзу судом из-за права вето
Названа вероятная причина срыва туристов со склона вулкана на Камчатке
Тысячи британцев остались без света из-за крупного катаклизма
Алкоголь, мечты о детях, мнение об СВО: как живет актер Никита Ефремов
Секреты снижения инвалидности на СВО раскрыл главный нейрохирург Минобороны
«Противник понял»: стало известно о бегстве ВСУ из Красного Лимана
В Сирии объявлен день тишины перед выборами в Народный совет
Ростовская область под огнем, лавина дронов: как ВСУ атакуют РФ 4 октября
Дмитрий Маликов рассказал, какую пользу могут принести его двойники
«Побойся бога»: Панин попросил Галкина одуматься из-за гастролей на Кипре
В США описали возможную модель соглашения по Украине
На Камчатке среди сорвавшихся туристов оказался один погибший
«В школе гнобят»: стали известны подробности об убитой в Якутске семье
Порывистые ветра и холод до -3? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Новый мост через Москву-реку получил «космическое» название
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС
Европа

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.