Ученые впервые засняли секс втроем у акул

Впервые в истории ученые зафиксировали спаривание леопардовых акул с участием трех особей, пишет газета The Guardian. Уникальное событие произошло у берегов города Нумеа в Новой Каледонии, где два самца и одна самка участвовали в половом акте.

Морской биолог Хьюго Лассос, проводивший наблюдения с маской и трубкой, заметил на морском дне самку с двумя самцами, которые хватали ее за грудные плавники. Ученый наблюдал за акулами около часа, прежде чем зафиксировал спаривание продолжительностью 110 секунд. По словам Лассоса, первый самец продержался 63 секунды, второй — 47 секунд, после чего оба «потеряли энергию и неподвижно лежали на дне».

Полученное видео может оказать значительную помощь в разработке стратегии сохранения этого исчезающего вида акул и его реинтродукции в других акваториях, говорят учение. Исследователи планируют использовать данные наблюдений для определения количества самцов, участвующих в оплодотворении яиц, которые самки леопардовых акул откладывают ежегодно.

