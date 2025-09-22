«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 17:54

Ученые впервые засняли секс втроем у акул

Guardian: ученые впервые зафиксировали секс втроем у акул

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Впервые в истории ученые зафиксировали спаривание леопардовых акул с участием трех особей, пишет газета The Guardian. Уникальное событие произошло у берегов города Нумеа в Новой Каледонии, где два самца и одна самка участвовали в половом акте.

Морской биолог Хьюго Лассос, проводивший наблюдения с маской и трубкой, заметил на морском дне самку с двумя самцами, которые хватали ее за грудные плавники. Ученый наблюдал за акулами около часа, прежде чем зафиксировал спаривание продолжительностью 110 секунд. По словам Лассоса, первый самец продержался 63 секунды, второй — 47 секунд, после чего оба «потеряли энергию и неподвижно лежали на дне».

Полученное видео может оказать значительную помощь в разработке стратегии сохранения этого исчезающего вида акул и его реинтродукции в других акваториях, говорят учение. Исследователи планируют использовать данные наблюдений для определения количества самцов, участвующих в оплодотворении яиц, которые самки леопардовых акул откладывают ежегодно.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что с наступлением осеннего периода у лосей начинается сезон гона, когда их поведение становится особенно активным и непредсказуемым. В брачный период животные в поисках партнера способны преодолевать значительные расстояния. В это время лоси часто пересекают автомобильные трассы, появляются на окраинах населенных пунктов, а иногда заходят даже в жилые дворы. Кроме того, осенью животные могут проникать в города и поселки в поисках пищи.

