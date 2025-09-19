Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 10:14

Автомобилистов предупредили о старте брачного сезона у лосей

Эколог Рыбальченко: с наступлением осени у лосей начинается сезон гона

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С наступлением осени у лосей начинается сезон гона — в это время они становятся особенно активными и непредсказуемыми, заявил LIFE.ru эколог Илья Рыбальченко. В брачный период животные в поисках партнера способны преодолевать огромные расстояния. Они переходят автомобильные трассы, оказываются на окраинах поселков и городов, а иногда заходят и в жилые дворы.

Для водителей это значит повышенный риск столкновения: лоси — большие и тяжелые животные, аварии с ними крайне опасны и для людей, и для самих животных. Поэтому на трассах, проходящих через лес, нужно снижать скорость, особенно в сумерках и ночью, когда зверей труднее заметить, — предупредил Рыбальченко.

Осенью животные могут заходить в города и поселки в поисках пропитания. При встрече с рогатыми следует сохранять спокойствие и соблюдать дистанцию. В случае, если лось ведет себя неадекватно, об этом лучше сообщить в службы охраны природы или местную администрацию, заключил эколог.

Ранее в Красногорске лось пытался проникнуть в бизнес-центр «Кубик». По словам очевидцев, животное искало вход в здание. Примерно через 20 минут лось покинул территорию и направился в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги.

