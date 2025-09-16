Гость из леса пытался пробиться в бизнес-центр Лось пытался проникнуть в бизнес-центр Красногорска

Лось пытался проникнуть в бизнес-центр «Кубик» в Красногорске, передает RTVI. Очевидцы засняли, как животное искало вход в здание. По их словам, примерно через 20 минут разочарованный лось покинул территорию и направился в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги.

Судя по появившимся кадрам, животное привлекло внимание большого числа прохожих. Они остановились, чтобы заснять его.

Ранее в Москве на шоссе Энтузиастов были замечены два лося. Животные спокойно стояли на проезжей части, а затем переместились на придорожный газон. Некоторые пользователи в Сети в шутку лосей назвали энтузиастами, сделав отсылку к названию шоссе.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова объясняла, что подобное поведение животных связано с периодом гона. В это время они испытывают сильное возбуждение, становятся менее осторожными и могут проявлять агрессивность. Лоси часто проникают в жилые районы, парковые зоны и выходят на автомобильные дороги.