04 декабря 2025 в 17:21

Россиянин смог в суде отбиться от кредита, взятого под влиянием мошенников

В Тюмени мужчина доказал в суде, что взял кредит под влиянием мошенников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Тюменской области признал недействительным кредит, который местный житель получил под влиянием мошенников, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Экспертиза доказала, что мужчина не отдавал отчет своим действиям.

Оспариваемый договор был заключен Владимиром А. под влиянием обмана третьих лиц. Также суд принял во внимание, что банк не учел интересы потребителя и не обеспечил достаточную безопасность предоставления услуг, в связи с чем его действия не могут быть признаны добросовестными и осмотрительными, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Владислав Шведченко заявил, что, если на имя человека оформили кредит мошенники, решающими станут первые дни после обнаружения проблемы. По его словам, ни при каких условиях не следует вносить даже частичную оплату по займу, который оформили мошенники.

До этого в Красноярске многодетная мать потеряла квартиру, купленную за 5 млн рублей, из-за мошеннической схемы. Сделка казалась прозрачной, но бывший владелец жилья обратился в суд, чтобы аннулировать договор. Женщина теперь обязана выплачивать кредит за новое жилье, при этом она живет в доме старого фонда.

