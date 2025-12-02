День матери
02 декабря 2025 в 09:12

Адвокат объяснил, почему нельзя оплачивать взятый мошенниками кредит

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Если на ваше имя оформили кредит мошенники, решающими станут первые дни после обнаружения проблемы, предупредил в беседе с RT адвокат Владислав Шведченко. По его словам, ни при каких условиях не следует вносить даже частичную оплату по займу, который оформили мошенники.

Во-первых, пострадавшему нужно проанализировать свои действия, предшествовавшие факту оформления кредита или тому моменту, когда человек узнал об этом. Сообщал ли он кому-нибудь СМС-код, поступали ли СМС-сообщения об оформлении кредита, терял ли он свой паспорт, телефон и так далее. При этом не стоит тратить на это много времени. Главное — зафиксировать основные обстоятельства, — сказал Шведченко.

Далее нужно как можно быстрее подать подробное заявление в полицию, указав статью 159 УК РФ о мошенничестве. Параллельно следует отправить в банк официальное уведомление с требованием признать договор недействительным, приложив к нему копию талона-уведомления из полиции. Если банк откажется идти навстречу, последним шагом станет обращение в суд с иском о признании сделки ничтожной.

Ранее юрист Елена Браун заявила, что мошенники активно создают клоны сайтов Большого, Мариинского и остальных ведущих российских театров для продажи поддельных билетов на балет «Щелкунчик» и другие востребованные новогодние представления. По ее словам, с каждым годом обман встречается все чаще.

