Адвокат объяснил, почему нельзя оплачивать взятый мошенниками кредит

Если на ваше имя оформили кредит мошенники, решающими станут первые дни после обнаружения проблемы, предупредил в беседе с RT адвокат Владислав Шведченко. По его словам, ни при каких условиях не следует вносить даже частичную оплату по займу, который оформили мошенники.

Во-первых, пострадавшему нужно проанализировать свои действия, предшествовавшие факту оформления кредита или тому моменту, когда человек узнал об этом. Сообщал ли он кому-нибудь СМС-код, поступали ли СМС-сообщения об оформлении кредита, терял ли он свой паспорт, телефон и так далее. При этом не стоит тратить на это много времени. Главное — зафиксировать основные обстоятельства, — сказал Шведченко.

Далее нужно как можно быстрее подать подробное заявление в полицию, указав статью 159 УК РФ о мошенничестве. Параллельно следует отправить в банк официальное уведомление с требованием признать договор недействительным, приложив к нему копию талона-уведомления из полиции. Если банк откажется идти навстречу, последним шагом станет обращение в суд с иском о признании сделки ничтожной.

