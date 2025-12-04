Цветная капуста еще не была вкуснее — мой трюк для фантастического ПП-ужина

Этот рецепт стал для меня настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно приготовить вкусный и полезный ужин без лишних хлопот. Аромат запеченных овощей с курицей и специями наполняет дом уютом, а блюдо получается нежным и сочным. Такой ужин подойдет тем, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусной еды.

500 г куриного филе нарезаю кусочками и выкладываю в рукав для запекания. Добавляю 3 ст. л. сметаны, 1 ч. л. сухого чеснока, по 0,5 ч. л. кориандра и тмина, соль и перец по вкусу. Кладу 300 г соцветий цветной капусты и брокколи, а также 200 г нарезанной моркови. Запечатываю рукав, хорошо разминаю руками для перемешивания ингредиентов. Запекаю в разогретой до 190 °C духовке 40 минут. Подаю сразу, аккуратно открывая рукав.

