Стало известно, кто помогал деньгами покойной экс-жене Ефремова Качалиной

Руководитель социального отдела Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Жанна Потапова подтвердила NEWS.ru, что организация помогала актрисе Ксении Качалиной. По ее словам, они делали для нее все, что могли, так как видели ее состояние.

О деньгах не буду говорить (называть сумму. — NEWS.ru), но мы ей помогали очень много: и финансово, и продуктами, и одеждой, и всем-всем. Что могли только — все делали. Она сама к нам приходила. Мы знали, как она живет, сами видели, в каком она состоянии, — сказала Потапова.

Представитель гильдии добавила, что Качалина перестала к ним обращаться за помощью после того, как организация поменяла адрес. Она предположила, что актриса не знала нового местоположения гильдии, а телефонов — ни домашнего, ни мобильного — у нее не было.

Качалина — четвертая жена актера Ефремова. Она снималась в кино в 1990-е, в 2000 году вышла замуж за актера Михаила Ефремова, с которым познакомилась на съемках. У них родилась дочь Анна-Мария, но спустя четыре года пара развелась. После этого у Качалиной еще больше проявилась алкогольная зависимость.

Ефремов забрал у бывшей жены дочь, которая давно прекратила общение с матерью. В последние годы Качалина жила одна и сильно пила. Ефремов был единственным из окружения, кто помогал его бывшей жене.

Ранее Потапова сообщила, что родственники Качалиной не хотят называть время и место ее похорон. По ее словам, с актрисой хотят проститься очень многие, но обязывать родственников предоставить необходимую информацию нельзя.