Родственники экс-жены Ефремова Качалиной скрывают место ее похорон

Родственники бывшей жены Михаила Ефремова актрисы Ксении Качалиной не хотят называть время и место ее похорон, сказала NEWS.ru руководитель социального отдела Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Жанна Потапова. По ее словам, с Качалиной хотят проститься очень многие, но обязывать родственников предоставить необходимую информацию нельзя.

Мы им (родственникам Качалиной. — NEWS.ru) звонили, предлагали помощь, спрашивали о похоронах, но нам ничего не сказали. Мы об этом знаем (о желании зрителей проститься с Ксенией Качалиной. — NEWS.ru), мы им говорим об этом, но это их желание. Не можем же мы их обязывать говорить, — сказала Потапова.

Ксения Качалина — четвертая жена актера Михаила Ефремова. Она снималась в кино в 1990-х, в 2000 году она вышла замуж за актера Михаила Ефремова, с которым познакомилась на съемках. У них родилась дочь Анна-Мария, но спустя четыре года пара развелась. После этого у Качалиной еще больше проявилась алкогольная зависимость.

Михаил Ефремов забрал у бывшей жены дочь, которая давно прекратила общение с матерью. В последние годы Качалина жила одна и сильно пила. Ефремов был единственным из окружения, кто помогал бывшей жене.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров сказал, что уход актера Ивана Охлобыстина к подруге Оксане Арбузовой, возможно, стал спусковым крючком для алкоголизма Ксении Качалиной, но не был причиной этого. Он добавил, что, как правило, основания для алкогольной зависимости намного глубже, чем несчастная любовь.