03 декабря 2025 в 15:00

«Легко переводить стрелки на мужиков»: нарколог о зависимости Качалиной

Нарколог Шуров: для Качалиной уход Охлобыстина не был причиной алкоголизма

Председатель жюри грузинский актер Кахи Давидович Кавсадзе вручает актрисе Ксении Качалиной приз за лучшую главную роль Председатель жюри грузинский актер Кахи Давидович Кавсадзе вручает актрисе Ксении Качалиной приз за лучшую главную роль Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Уход актера Ивана Охлобыстина к подруге Оксане Арбузовой, возможно, стал спусковым крючком для алкоголизма Ксении Качалиной, но не был причиной, поделился с NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. Он добавил, что, как правило, основания для алкогольной зависимости намного глубже, чем несчастная любовь.

Конечно, очень неприятно, когда тебе предпочли твою подругу (Оксану Арбузову. — NEWS.ru), она родила шесть детей и у нее счастливый брак. Такое простить очень тяжело. Но легко переводить стрелки на мужиков и несчастную любовь, — сказал нарколог.

Врач добавил, что у женщин часто алкоголизм стартует с неудачных отношений, но, как правило, причины его намного глубже: это пьющие люди в семье, когда девушка, вырастая, выбирает себе таких же, пьющих мужчин. Он отметил, что Качалина отличалась проблемным поведением еще до встречи с Охлобыстиным и Ефремовым.

Качалина еще в молодости была неформальная, полупанк, неуправляемая, — объяснил Шуров.

С 1992 по 1996 го Качалина жила в гражданском браке с актером Иваном Охлобыстиным, который ушел к ее сокурснице Оксане Арбузовой. Качалина вышла замуж за музыканта Алексея Паперного, вторым ее мужем стал актер Михаил Ефремов, с которым она развелась в 2004 году.

Ранее стало известно, что причиной смерти бывшей жены Михаила Ефремова актрисы Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность. Как сообщал Telegram-канала SHOT, тело 54-летней актрисы пролежало в квартире несколько дней, на нем появились трупные пятна. По информации канала, четвертую жену нашел сам Ефремов, который приехал навестить бывшую супругу вместе с сыном.

