«Легко переводить стрелки на мужиков»: нарколог о зависимости Качалиной Нарколог Шуров: для Качалиной уход Охлобыстина не был причиной алкоголизма

Уход актера Ивана Охлобыстина к подруге Оксане Арбузовой, возможно, стал спусковым крючком для алкоголизма Ксении Качалиной, но не был причиной, поделился с NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. Он добавил, что, как правило, основания для алкогольной зависимости намного глубже, чем несчастная любовь.

Конечно, очень неприятно, когда тебе предпочли твою подругу (Оксану Арбузову. — NEWS.ru), она родила шесть детей и у нее счастливый брак. Такое простить очень тяжело. Но легко переводить стрелки на мужиков и несчастную любовь, — сказал нарколог.

Врач добавил, что у женщин часто алкоголизм стартует с неудачных отношений, но, как правило, причины его намного глубже: это пьющие люди в семье, когда девушка, вырастая, выбирает себе таких же, пьющих мужчин. Он отметил, что Качалина отличалась проблемным поведением еще до встречи с Охлобыстиным и Ефремовым.

Качалина еще в молодости была неформальная, полупанк, неуправляемая, — объяснил Шуров.

С 1992 по 1996 го Качалина жила в гражданском браке с актером Иваном Охлобыстиным, который ушел к ее сокурснице Оксане Арбузовой. Качалина вышла замуж за музыканта Алексея Паперного, вторым ее мужем стал актер Михаил Ефремов, с которым она развелась в 2004 году.

Ранее стало известно, что причиной смерти бывшей жены Михаила Ефремова актрисы Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность. Как сообщал Telegram-канала SHOT, тело 54-летней актрисы пролежало в квартире несколько дней, на нем появились трупные пятна. По информации канала, четвертую жену нашел сам Ефремов, который приехал навестить бывшую супругу вместе с сыном.