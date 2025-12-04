Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 15:54

Верховный суд поставил точку в деле поджегшего Коран

Верховный суд оставил без изменений приговор Никите Журавелю по делу о госизмене

Никита Журавель Никита Журавель Фото: Елена Афонина/ТАСС
Верховный суд (ВС) России оставил без изменения приговор Никите Журавелю по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе ВС. Кассационная инстанция подтвердила решение Волгоградского областного суда, который признал его виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и выполнении их заданий в 2023 году, передает ТАСС.

Верховный суд России оставил без изменения приговор Никите Журавелю. <...> В 2023 году Журавель вступил в переписку с представителем спецслужб Украины и в последующем выполнял задания куратора. <...> Висаитовский районный суд города Грозного признал его виновным в хулиганстве и оскорблении религиозных чувств верующих. Коллегия по уголовным делам <...> не нашла оснований для изменения приговора, — говорится в сообщении.

Журавелю назначили 14 лет колонии строгого режима. Дело связано с акцией у мечети в Волгограде, где он сжег Коран, после чего признался, что действовал за деньги по указанию украинских спецслужб.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал магистранта Высшей школы экономики Леонида Каца по подозрению в госизмене. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении его под стражу. Заседание прошло в закрытом режиме. Кац уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

