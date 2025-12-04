Блюдо для особого случая: готовлю салат с грибами и чипсами — восторг гостей обеспечен

Этот салат я впервые приготовил на годовщину родителей, хотелось удивить их чем-то особенным. Долго искал в интернете оригинальный рецепт и наткнулся на «Гнездо глухаря». Необычная подача и сочетание ингредиентов сразу привлекли мое внимание. Когда я подал салат к столу, родители были в восторге! Теперь это блюдо стало традиционным для всех наших семейных торжеств.

400 г куриной грудки отвариваю и нарезаю соломкой. 300 г шампиньонов обжариваю с 1 луковицей на 2 ст. л. оливкового масла до золотистого цвета. 200 г огурцов и 4 вареных яйца нарезаю соломкой. Все ингредиенты смешиваю в миске, заправляю 200 г сметаны или греческого йогурта, солю и перчу по вкусу. Выкладываю салат горкой на блюдо, делаю сверху углубление. Украшаю зеленью, выкладываю чипсы по краям, а в центр аккуратно помещаю 8–10 вареных перепелиных яиц. Сбрызгиваю сладким соусом чили.

