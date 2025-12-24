Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:41

Этот салат хочется есть всегда: необычное комбо из фасоли и грибочков — гармония вкусов для повседневного и праздничного стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат доказывает, что для вкусного и сытного блюда не нужны дорогие или экзотические ингредиенты. Консервированная фасоль, доступные шампиньоны, яйца и сыр в союзе с майонезом и укропом создают настолько гармоничный вкус, что салат легко может заменить собой полноценный обед.

Банку консервированной красной фасоли сливаю и промываю. Шампиньоны (300 г) нарезаю пластинками и обжариваю на растительном масле на сильном огне до золотистого цвета и полного испарения жидкости, затем остужаю. Три яйца отвариваю вкрутую (10 минут), остужаю, очищаю и нарезаю средними кубиками. Твердый сыр (150 г) натираю на крупной терке, пучок свежего укропа мелко рублю. Все подготовленные ингредиенты — фасоль, остывшие грибы, яйца, сыр и укроп — складываю в глубокую салатницу. Добавляю майонез по вкусу (примерно 3-4 ст. л.), соль и черный перец. Аккуратно, но тщательно все перемешиваю. Даю салату настояться в холодильнике 30–60 минут, чтобы вкусы соединились. Подаю, украсив веточкой укропа или зернами граната.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Гарнир и соус в одном блюде — эта картошка-гармошка стала моим спасением: простой и сытный ужин
Общество
Гарнир и соус в одном блюде — эта картошка-гармошка стала моим спасением: простой и сытный ужин
Картофель по-генеральски: горячее по всем правилам встречи года Огненной Лошади — просто и сытно
Общество
Картофель по-генеральски: горячее по всем правилам встречи года Огненной Лошади — просто и сытно
Постный деликатес на праздничном столе: паштет, который удивит гостей
Семья и жизнь
Постный деликатес на праздничном столе: паштет, который удивит гостей
Свекла здесь королева: простой салат с яйцами и фасолью, который исчезает с тарелок за 5 минут
Общество
Свекла здесь королева: простой салат с яйцами и фасолью, который исчезает с тарелок за 5 минут
Такой вкусный салат с крабовыми палочками вы еще не ели: добавили кальмара
Семья и жизнь
Такой вкусный салат с крабовыми палочками вы еще не ели: добавили кальмара
еда
рецепты
грибы
фасоль
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сарыагаше водитель сбил новогоднюю елку и скрылся с места ДТП
В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО
Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Популярная группа подняла ценник на корпоративы и осталась без заказов
Куда выгодно вложить новогоднюю премию: от накоплений до инвестиций
Латвия объявила войну российским спортсменам
В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу
В Минске подтвердили активный диалог с США по Украине
В Москве увеличили размер штрафа за безбилетный проезд
КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб
Волочкова вернулась в рехаб-шоу и завела заезженную пластинку
Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента
Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России
Раскрыто, что ждет россиянку за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья
В Москве выпустили предупреждение о вечерних пробках
Забайкальский омбудсмен попал в смертельное ДТП
Полиция задержала россиянку после поджога иномарки под Петербургом
Решение ЕС по кредиту Украине назвали холодным душем для Мерца
Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка
«Мы все ближе к войне»: Орбан сделал мрачный прогноз для Европы на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.