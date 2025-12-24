Этот салат хочется есть всегда: необычное комбо из фасоли и грибочков — гармония вкусов для повседневного и праздничного стола

Этот салат доказывает, что для вкусного и сытного блюда не нужны дорогие или экзотические ингредиенты. Консервированная фасоль, доступные шампиньоны, яйца и сыр в союзе с майонезом и укропом создают настолько гармоничный вкус, что салат легко может заменить собой полноценный обед.

Банку консервированной красной фасоли сливаю и промываю. Шампиньоны (300 г) нарезаю пластинками и обжариваю на растительном масле на сильном огне до золотистого цвета и полного испарения жидкости, затем остужаю. Три яйца отвариваю вкрутую (10 минут), остужаю, очищаю и нарезаю средними кубиками. Твердый сыр (150 г) натираю на крупной терке, пучок свежего укропа мелко рублю. Все подготовленные ингредиенты — фасоль, остывшие грибы, яйца, сыр и укроп — складываю в глубокую салатницу. Добавляю майонез по вкусу (примерно 3-4 ст. л.), соль и черный перец. Аккуратно, но тщательно все перемешиваю. Даю салату настояться в холодильнике 30–60 минут, чтобы вкусы соединились. Подаю, украсив веточкой укропа или зернами граната.

