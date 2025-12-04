Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 15:38

Риелтор оценил риски для рынка недвижимости из-за «эффекта Долиной»

Риелтор Барсуков: рынок вторичной недвижимости не рухнет из-за дела Долиной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рынок вторичной недвижимости, вопреки некоторым мнениям, не обрушится из-за дела певицы Ларисы Долиной, связанного с продажей жилья под давлением мошенников, заявил «Ридусу» риелтор Константин Барсуков. По его мнению, масштаб проблемы с покупкой квартир у пенсионеров чрезмерно преувеличен.

Рассказы о тысячах отмененных пенсионерами сделок — откровенное вранье. Ведомых продавцов — 200 случаев максимум. Это немного на фоне общего количества сделок. Так что никакого обвала не будет. Кто-то боится, но таких покупателей мало. Россияне продолжают активно приобретать вторичное жилье, в том числе и у пенсионеров, — высказался Барсуков.

Он уточнил, что на рынке вторичной недвижимости покупателей сейчас больше, чем продавцов, в связи с чем растут цены. Люди, которые испугались «эффекта Долиной» и отложили сделку, рискуют купить квартиру на 10–15% дороже, предупредил эксперт.

Ранее сообщалось, что статья под названием «Эффект Долиной» появилась на «Википедии». Этот термин обозначает массовую волну мошенничеств на рынке недвижимости. Материал по этой теме создали в конце ноября 2025 года.

недвижимость
риелторы
жилье
Лариса Долина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снялось подразделение»: в ВСУ пожаловались на ситуацию под Гуляйполем
«Достойных пока нет»: Корстин о принятии новых команд в Единую лигу ВТБ
ВСУ обвинили в постоянном терроре освобожденных территорий под Харьковом
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского
Раскрыто главное разочарование Зеленского в отмене переговоров с Уиткоффом
В России появятся монеты с «Фиксиками»
Психиатр объяснил, о чем говорит внешний вид Уиткоффа на встрече с Путиным
Радио Рекорд проведет «Супердискотеку 90-х» в Москве
Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период
Земляне увидят солнечный парад планет впервые с 2019 года
В Госдуме рассказали, почему вся Новороссия должна быть в составе России
Дрон ВСУ ударил по российской больнице, есть пострадавший
«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах
«Радио Судного дня» вышло в эфир второй раз за день с загадочным словом
В драматическом театре имени Пушкина пройдут лекции о сценических костюмах
Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой
Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой
Могерини приняла неожиданное решение на фоне коррупционного скандала
Зеленский выкупил особняк американского актера-насильника
Дальше
Самое популярное
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.