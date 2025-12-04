Риелтор оценил риски для рынка недвижимости из-за «эффекта Долиной»

Рынок вторичной недвижимости, вопреки некоторым мнениям, не обрушится из-за дела певицы Ларисы Долиной, связанного с продажей жилья под давлением мошенников, заявил «Ридусу» риелтор Константин Барсуков. По его мнению, масштаб проблемы с покупкой квартир у пенсионеров чрезмерно преувеличен.

Рассказы о тысячах отмененных пенсионерами сделок — откровенное вранье. Ведомых продавцов — 200 случаев максимум. Это немного на фоне общего количества сделок. Так что никакого обвала не будет. Кто-то боится, но таких покупателей мало. Россияне продолжают активно приобретать вторичное жилье, в том числе и у пенсионеров, — высказался Барсуков.

Он уточнил, что на рынке вторичной недвижимости покупателей сейчас больше, чем продавцов, в связи с чем растут цены. Люди, которые испугались «эффекта Долиной» и отложили сделку, рискуют купить квартиру на 10–15% дороже, предупредил эксперт.

Ранее сообщалось, что статья под названием «Эффект Долиной» появилась на «Википедии». Этот термин обозначает массовую волну мошенничеств на рынке недвижимости. Материал по этой теме создали в конце ноября 2025 года.