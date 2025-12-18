Верховный суд раскрыл, сколько Долина заплатила за поиск покупателя жилья

Певица Лариса Долина заплатила 4,5 млн рублей за поиск покупателя своей квартиры, говорится в определении Верховного суда России. Согласно документу, артистка заключила договор с индивидуальным предпринимателем, который помог ей с продажей жилья.

26 апреля 2024 г. между Долиной Л. А. и индивидуальным предпринимателем <…> был заключен договор, по условиям которого исполнитель, именуемый в договоре агентством, за вознаграждение обязался от имени, по поручению и за счет клиента совершить юридические и фактические действия по поиску покупателя названной квартиры. Впоследствии Долиной Л. А. в качестве вознаграждения агентству было выплачено 4 480 000 рублей, — говорится в определении.

Ранее адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщала, что Долина до сих пор не освободила квартиру в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда России. По ее словам, следующее заседание, которое может поставить точку в этом деле, назначено на 25 декабря. Юрист отметила, что у артистки еще есть возможность избежать принудительных мер. До 25 декабря она может покинуть жилье добровольно.

До этого Свириденко рассказала, что Долина в ходе судебного заседания отказалась предоставлять справку о том, что она не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По ее словам, об этом сообщил адвокат артистки.