18 декабря 2025 в 10:55

Верховный суд раскрыл, сколько Долина заплатила за поиск покупателя жилья

Певица Долина заплатила 4,5 млн рублей за поиск покупателя своей квартиры

Верховный суд России
Певица Лариса Долина заплатила 4,5 млн рублей за поиск покупателя своей квартиры, говорится в определении Верховного суда России. Согласно документу, артистка заключила договор с индивидуальным предпринимателем, который помог ей с продажей жилья.

26 апреля 2024 г. между Долиной Л. А. и индивидуальным предпринимателем <…> был заключен договор, по условиям которого исполнитель, именуемый в договоре агентством, за вознаграждение обязался от имени, по поручению и за счет клиента совершить юридические и фактические действия по поиску покупателя названной квартиры. Впоследствии Долиной Л. А. в качестве вознаграждения агентству было выплачено 4 480 000 рублей, — говорится в определении.

Ранее адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщала, что Долина до сих пор не освободила квартиру в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда России. По ее словам, следующее заседание, которое может поставить точку в этом деле, назначено на 25 декабря. Юрист отметила, что у артистки еще есть возможность избежать принудительных мер. До 25 декабря она может покинуть жилье добровольно.

До этого Свириденко рассказала, что Долина в ходе судебного заседания отказалась предоставлять справку о том, что она не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По ее словам, об этом сообщил адвокат артистки.

