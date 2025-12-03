Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 12:54

Цветная капуста вместо наггетсов — готовлю полезную хрустяшку без фритюра, которую уплетают даже дети

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта цветная капуста — идеальный пример того, как можно приготовить хрустящее и ароматное блюдо без лишних калорий. Нежные соцветия в золотистом кляре с нотками чеснока и паприки станут отличным гарниром или даже основным блюдом для тех, кто следит за питанием. Всего 78 калорий в порции — можно наслаждаться без угрызений совести.

Готовлю я так: 650 граммов цветной капусты разбираю на соцветия, бланширую в подсоленной воде 2-3 минуты и тщательно обсушиваю. Для кляра взбиваю 3 яйца с 100 граммами сметаны, добавляю половину чайной ложки паприки и сухого чеснока, соль и перец. Постепенно ввожу 40 граммов кукурузной и 30 граммов пшеничной цельнозерновой муки, тщательно размешиваю до однородности. Каждое соцветие обмакиваю в кляр, выкладываю на противень с пергаментом и запекаю при 200 °C 15-20 минут. Через 7 минут поливаю оставшимся кляром для дополнительной хрустящей корочки. Подаю горячей с любимым соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Читайте также
Роллы из картошки: бюджетный рецепт зрелищной закуски на Новый год
Общество
Роллы из картошки: бюджетный рецепт зрелищной закуски на Новый год
Универсальная чесночная паста, которая хранится месяцами: простой домашний рецепт без уксуса и стерилизации — идеальна для супов
Общество
Универсальная чесночная паста, которая хранится месяцами: простой домашний рецепт без уксуса и стерилизации — идеальна для супов
Салат в виде елочной игрушки: приковывает внимание всех гостей — съедают вперед оливье
Общество
Салат в виде елочной игрушки: приковывает внимание всех гостей — съедают вперед оливье
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Семья и жизнь
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Мой секрет нежных тефтелек: добавляю один неожиданный ингредиент — получаю сочные и воздушные шарики
Общество
Мой секрет нежных тефтелек: добавляю один неожиданный ингредиент — получаю сочные и воздушные шарики
еда
овощи
капуста
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Полезный опыт»: Корстин о жизни в США и периоде выступлений в WNBA
Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальника представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России
Цены на оперативную память резко выросли
«Выглядят анекдотично»: Фадеев о ковидном запрете массовых мероприятий
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.