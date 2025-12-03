В Петербурге троих школьниц задержали за драку

Полиция задержала троих школьниц, устроивших драку на железнодорожном вокзале в Павловске, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. До этого доклад о проверке по факту дела запросил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Полиция установила, что кадры были сделаны 30 ноября. Уже удалось найти троих участниц конфликта. Это девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Всех их доставили в полицию, а после опроса передали родителям, — рассказали в ведомстве.

После проверки в медицинском учреждении школьницам диагностировали ссадины и ушибы, госпитализация не потребовалась. Их поставят на профилактический учет, а родителей привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что группа школьников закидала кирпичами 10-летнего мальчика на улице Мариенко в Калининграде. Нападение совершили двое несовершеннолетних возрастом 11 и 12 лет, подняться ребенку помогли прохожие.