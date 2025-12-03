Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 13:40

Булыкин раскрыл, что изменится в «Локомотиве» с уходом Баринова

Булыкин: были игры, где «Локомотив» справлялся с задачами и без Баринова

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Нина Зотина/РИА Новости
С уходом полузащитника Дмитрия Баринова «Локомотиву» придется тяжеловато, однако ФК уже проводил игры без него, заявил NEWS.ru бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин. Он отметил, что на данный момент все на уровне слухов, а также, что незаменимых в футболе не бывает.

[Михаил] Галактионов сказал, что можно играть без Баринова. Понятное дело, что он один из лидеров клуба. Будет тяжеловато, но, как принято говорить, незаменимых в футболе не бывает. Если Дмитрия не удастся удержать, то нужно будет искать на эту позицию. Может быть, есть какой-то молодой, который сможет закрыть. Была игра, которую Баринов пропускал, и Галактионов сказал, что сыграли хорошо даже без него. Поэтому вариантов есть много. Пока все на уровне слухов, — сказал Булыкин.

Ранее сообщалось, что Баринов принял решение перейти в ЦСКА. 29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. Теперь «Локомотив» или зимой продаст капитана, или он бесплатно уйдет из команды через полгода. В конце декабря футболист железнодорожников сможет заключить с любым клубом соглашение, которое вступит в силу в июне следующего года.

футбол
Локомотив
Дмитрий Булыкин
РПЛ
