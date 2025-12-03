Что будет с рублем? Курс сегодня, 3 декабря, что с долларом, евро и юанем

Что будет с рублем? Курс сегодня, 3 декабря, что с долларом, евро и юанем

В настоящее время курс рубля является достаточно крепким, поэтому резкого падения в ближайшее время не предвидится, сообщила в беседе с NEWS.ru глава аналитической компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 3 декабря?

Курс доллара, евро и юаня 3 декабря

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 3 декабря, составляет 77,4631 рубля, курс евро — 89,8514 рубля, курс юаня — 10,9251 рубля.

По мнению аналитиков, фундаментальную поддержку рублю по-прежнему оказывает высокая ключевая ставка Банка России, потому что она делает рублевые сбережения привлекательными, охлаждает спрос на импорт и валюту, а экспортерам выгоднее продавать валютную выручку. Хотя большинство экспертов ожидают снижения ставки на 50 базисных пунктов 19 декабря, ее уровень останется высоким, что продолжит поддерживать национальную валюту, считают эксперты.

Что будет с рублем до конца 2025 года

По словам Наталии Пырьевой, текущий курс рубля остается крепким вследствие множества разовых факторов, сложившихся в его поддержку, но в будущем ситуация может немного измениться.

«Мы полагаем, что у финансовых властей есть инструменты умеренного влияния на курс рубля. Мы не ожидаем возвращения механизма валютного коридора в том или ином виде», — отметила она.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что нынешний курс российской валюты «более-менее сбалансирован» и может сохраниться на будущие периоды.

«Мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время, по курсу рубля, он может и сохраниться на будущий период. <...> Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях», — пояснил он.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, форум ВТБ «Россия зовет!» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал, что информация о переговорах между Москвой и Вашингтоном на тему украинского конфликта оказывает положительное влияние на рубль.

«На рынке сейчас осторожный оптимизм относительно переговорного трека между Россией, США и ЕС вокруг возможных параметров мирного соглашения. Хотя эти сигналы пока носят предварительный характер, их влияние на рыночные ожидания оказалось заметным и часть инвесторов начала играть на укрепление рубля и рост российских активов», — уточнил эксперт.

Основатель университета «Финансология» инвестиционный советник Юлия Кузнецова считает, что в ближайшее время стоит ждать плавного перехода в диапазон 88–100 рублей за доллар.

«Это не кризис, а возвращение к фундаментальной реальности. Экспорт меняется, импорт постепенно восстанавливается, бюджет требует более комфортного уровня для наполнения», — предположила она.

