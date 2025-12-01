День матери
01 декабря 2025 в 17:07

Что будет с рублем? Курс сегодня, 1 декабря, что с долларом, евро и юанем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мирный план США положительно сказался на российской валюте, считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 1 декабря?

Курс доллара, евро и юаня 1 декабря

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 1 декабря, составляет 78,2284 рубля, курс евро — 90,8190 рубля, курс юаня — 11,0211 рубля.

По мнению аналитиков, динамика курса рубля в ближайшие месяцы во многом будет зависеть от геополитических условий. В сценарии если переговоры об урегулировании конфликта на Украине получат развитие, рубль может сохранить сильные позиции или даже продолжить укрепление. Однако, если геополитический маятник в очередной раз качнется в противоположную сторону и возникнет пауза в разработке мирного соглашения, то курс рубля в декабре, вероятнее всего, перейдет к ослаблению, отмечают эксперты.

Что ждет рубль в начале декабря

По мнению Александра Шнейдермана, информация о возможных переговорах между Москвой и Вашингтоном оказала положительное влияние на рубль.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«На рынке сейчас осторожный оптимизм относительно переговорного трека между Россией, США и ЕС вокруг возможных параметров мирного соглашения. Хотя эти сигналы пока носят предварительный характер, их влияние на рыночные ожидания оказалось заметным, и часть инвесторов начала играть на укрепление рубля и рост российских активов», — заявил он RT.

По мнению старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, в краткосрочной перспективе резкого падения рубля по отношению к доллару и евро не прогнозируется.

«Геополитический фон остается неопределенным: обсуждение возможных планов мирного урегулирования украинского конфликта пока не привело к конкретным договоренностям, но ожидания снижения напряженности дают умеренный позитив для рубля», — отметил аналитик.

Также эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов уверен, что подписание мирного договора может положительно сказаться на российской валюте в будущем.

«Активное публичное освещение работы над заключением мира способно продолжать оказывать поддержку рублю. С большой вероятностью доллар обновит трехлетние минимумы, то есть опустится ниже 78 рублей. В течение непродолжительного периода возможны достаточно глубокие просадки из-за дисбаланса спроса и предложения. В качестве примерного ориентира на случай заключения мира можно рассматривать диапазон в 70–72 рубля, вблизи которого курс доллара находился в конце 2021 года», — пояснил Смирнов в разговоре с «Газетой.Ru».

Иван Смирнов
И. Смирнов
