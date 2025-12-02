«Кризиса нет»: что будет с рублем в 2026 году

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов высказался о проблемах курсообразования рубля в преддверии 16-го инвестиционного форума «Россия зовет!». По его мнению, возможным решением может стать плавающий валютный коридор. О том, почему рубль, несмотря на прогнозы об ослаблении, сохраняет стабильность, что его ждет в 2026 году, — в материале NEWS.ru.

Что предложил первый зампред ЦБ

Пьянов заявил, что нужно открыто признать проблему с формированием курса рубля. Он высказал мнение, что за последние 15 лет российский бизнес никогда не был настолько массово и твердо убежден в том, что курс не отражает реальность. Все внешние торговые партнеры страны — Персидский залив, Китай, Индия — имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с сильным подруливанием, отметил он.

В качестве одной из возможных альтернатив Пьянов назвал переход к режиму плавающего валютного коридора.

Дмитрий Пьянов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Что такое плавающий валютный коридор

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, плавающий валютный коридор — это механизм, при котором Центробанк задает верхнюю и нижнюю границы для курса рубля, а затем с помощью активных валютных интервенций удерживает его в этих рамках.

В России эта схема действовала до осени 2014 года. В настоящее время ЦБ устанавливает официальный курс на основе данных межбанковского внебиржевого рынка, где проходят реальные сделки между банками, сказал NEWS.ru частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

«Проблема, которую поднял Пьянов, заключается именно в этом: после остановки биржевых торгов долларом и евро в июне 2024 года из-за санкций против МосБиржи прозрачность курсообразования снизилась», — объяснил он.

Плавающий валютный коридор — это не жесткий фиксированный курс, а контролируемая зона колебаний рубля, в которой он может находиться, невзирая на внешние и внутренние шоки, отметил в беседе с NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Такая форма функционирования курса рубля может помочь избежать резких изменений на валютном рынке из-за неблагоприятных факторов. Границы этого валютного диапазона задает Центробанк, у которого есть механизмы оперативного влияния на динамику рубля, чтобы удерживать его в нужном диапазоне», — сказал он.

Может ли ЦБ вернуть плавающий валютный коридор

Большинство экспертов считают, что ЦБ, скорее всего, не вернется к механизму плавающего валютного коридора. Финансовым властям нужно будет решить ряд серьезных задач, таких как проблемы с объемом валютных резервов, необходимость сохранения контроля за движением капитала, а также учет фискальных интересов бюджета. Пока эти условия не будут выполнены, переход к такому режиму в ближайшее время выглядит затруднительным.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не разделяет точку зрения о том, что текущий курс рубля ненастоящий.

«Мы считаем его фундаментально обоснованным и соответствующим экономическим условиям (внутренним и внешним). Рубль отражает баланс экспорта и импорта, а также динамику потоков капитала», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

По словам эксперта, плавающий валютный коридор не самый действенный инструмент, особенно в том случае, если у страны немного валютных резервов. Он подчеркнул, что большинство государств выбирают плавающий курс. Он удобнее: экономика быстрее подстраивается под любые изменения, а Центробанк получает больше возможностей для проведения независимой денежно-кредитной политики, добавил Васильев.

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Что будет с курсом рубля в 2026 году

Основатель университета «Финансология» инвестиционный советник Юлия Кузнецова заявила, что ждет постепенной нормализации курса — не резкого скачка, а плавного перехода в диапазон 88–100 рублей за доллар.

«Это не кризис, а возвращение к фундаментальной реальности. Экспорт меняется, импорт постепенно восстанавливается, бюджет требует более комфортного уровня для наполнения», — сказала она.

Текущий курс рубля остается крепким вследствие множества разовых факторов, сложившихся в его поддержку, отметила глава аналитической компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Однако нельзя утверждать, что эти факторы сохранятся, добавила собеседница NEWS.ru.

«Мы полагаем, что у финансовых властей есть инструменты умеренного влияния на курс рубля. Мы не ожидаем возвращения механизма валютного коридора в том или ином виде», — резюмировала эксперт.

В 2026 году не стоит ждать серьезных изменений в политике регулирования движения капитала, отметила архитектор личных финансов Алия Шамилова. По ее мнению, возможна лишь умеренная корректировка, но не отказ от мер, которые стали нормой в новых экономических условиях. Система контроля за валютными потоками по-прежнему будет играть ключевую роль в стабильности рубля, добавила она.

«Возможен небольшой рост экспортной выручки, если внешняя обстановка станет менее напряженной и торговые связи продолжат адаптацию. Даже при таком сценарии оснований ожидать резкого ослабления рубля сейчас нет», — заключила Шамилова.

