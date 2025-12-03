Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мировые цены на популярный продукт рекордно обрушились

Всемирный банк: цены на апельсины в мире упали до минимума с лета 2022 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мировая цена на апельсины в ноябре опустилась до минимальной отметки с лета 2022 года, следует из анализа данных Всемирного банка, проведенного РИА Новости. Средняя стоимость килограмма цитрусовых составила $0,86 (70 руб), снизившись за месяц на $0,19 (15 руб).

Нынешний показатель приблизился к рекордно низкому уровню июля 2022 года, когда килограмм стоил 84 цента. Наиболее высокой цена была в декабре прошлого года, достигая $2,7 (209 руб) за килограмм.

Ранее экономист Дмитрий Морковкин заявил о предстоящем росте стоимости мандаринов, апельсинов, красной икры и морепродуктов к Новому году. Он также рекомендовал заранее купить масло и сыр, так как цены на эти товары тоже повысятся в праздничный период.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил установить до Нового года запрет на подорожание продовольствия. Он уверен, что эта мера обеспечит гражданам возможность встретить 2026 год без излишней нагрузки на бюджет и создаст стабильную атмосферу для праздника.

Также глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что сегодня наибольшее влияние на себестоимость мясной продукции оказывают цены на энергоресурсы и горюче-смазочные материалы. Параллельно с этим, по его словам, предприятия отрасли обеспокоены повышающейся налоговой нагрузкой.

