Экономист предупредил, какие продукты подорожают к Новому году Экономист Морковкин: цены на мандарины и апельсины вырастут к Новому году

Цены на мандарины, апельсины, красную икру и морепродукты вырастут к Новому году, заявил «ФедералПресс» экономист Дмитрий Морковкин. Он посоветовал заранее приобрести масло и сыр, которые также подорожают в праздничный период.

Цены на масло и сыр, как правило, быстро растут в период праздников, поэтому имеет смысл запастись ими заранее. Красная рыба, мясо краба, икра, морепродукты, деликатесы — это все недешевые продукты, и при грамотном подходе на них можно сэкономить, если подумать об этом заранее, — предупредил Морковкин.

Цены повысятся на шампанское, вино и крепкий алкоголь, добавил эксперт. При этом в преддверии Нового года ожидается снижение стоимости макарон и круп, в том числе гречки.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов заявил, что стоимость набора продуктов, которые обычно покупают для новогоднего стола, выросла на 12%. Однако, по словам эксперта, красная икра и мандарины стали дешевле.