26 ноября 2025 в 14:06

«Спокойные условия»: в ГД предложили ввести временный мораторий на рост цен

Депутат Чернышов: в России нужен мораторий на рост цен до Нового года

Борис Чернышов Борис Чернышов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести мораторий на рост цен на продукты до Нового года. По его мнению, которое передает ТАСС, это позволит гарантировать россиянам возможность встретить 2026 год без дополнительного финансового давления и создаст спокойные и предсказуемые условия для празднования.

Для миллионов россиян подготовка к Новому году сопряжена со значительными финансовыми затратами и тревогой из-за роста цен на продукты питания. Создание спокойных и предсказуемых условий для празднования — это не просто экономический вопрос, но и важный фактор социальной стабильности и уверенности людей в завтрашнем дне, — написал он.

Ранее сообщалось, что в России перед Новым годом ожидается повышение цен на колбасу и колбасные изделия на 5–10%. Эксперты отмечают устойчивый рост цен на продукты мясопереработки в течение 2025 года на фоне общей продовольственной инфляции. На увеличение стоимости повлияло несколько факторов: от цены на сырье до тарифов и логистических издержек.

До этого экономист Ольга Беленькая заявила, что в декабре 2025 года в России ожидается инфляция на уровне от 0,7% до 0,9% за месяц к месяцу (м/м). Она отметила, что рост цен на продовольственные товары поспособствует повышению этого показателя.

