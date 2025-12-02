Когда надоели яичницы и омлеты, готовлю окономияки: японское блюдо из яиц и капусты. Просто и вкусно

Когда надоели яичницы и омлеты, готовлю окономияки: японское блюдо из яиц и капусты. Оно завоевало популярность во всём мире благодаря простоте приготовления и необычному сочетанию ингредиентов. Основная идея блюда заключается в том, что яйца выступают связующим компонентом, соединяя мелко нашинкованную капусту и любые добавки по вкусу — морепродукты, мясо или овощи. Такой подход позволяет каждый раз готовить блюдо уникальным и адаптировать его под личные предпочтения.

Для приготовления понадобится: яйца — 2 шт., капуста белокочанная — 200 г, мука пшеничная — 50 г, вода — 50 мл, соль и перец — по вкусу, дополнительные ингредиенты по желанию (например, креветки, тонко нарезанный бекон или зеленый лук), растительное масло — для жарки.

Капусту мелко шинкуем, смешиваем с мукой и солью, добавляем яйца и воду, тщательно перемешиваем до однородной массы. При желании добавляем выбранные добавки. На разогретую сковороду с маслом выкладываем получившуюся смесь и формируем круглый пирог толщиной около 1–1,5 см. Обжариваем на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы внутри капуста и добавки хорошо прогрелись.

