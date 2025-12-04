На Ямале завершили расселение 1 млн квадратных метров аварийного жилья

На Ямале завершилось расселение 1 млн квадратных метров аварийного жилья, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на слова губернатора округа Дмитрия Артюхова. Расселение проводилось с 2019 года.

Мы завершаем большую, огромную программу по расселению миллиона аварийных «квадратов». Мы посчитали цифры: представляете, это 62 тысячи человек — два города Лабытнанги были построены за эти несколько лет, — рассказал Артюхов.

По словам губернатора, в 2024 году в регионе побили рекорд по объему жилищного строительства. Тогда на Ямале появилось 332 тыс. квадратных метров нового жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 600 аварийных домов и недостроев ликвидировали в регионе с начала года. На месте снесенных зданий обустроили скверы, а некоторые заброшенные объекты восстановили.