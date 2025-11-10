Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 15:05

«На сборы дали 30 минут»: из дома в центре Петербурга начали выселять людей

В Петербурге экстренно расселяют жителей аварийного дома на улице Некрасова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жителей дома на улице Некрасова в Санкт-Петербурге начали экстренно переселять в маневренный фонд из-за аварийного состояния дворового фасада, заявили в пресс-службе администрации Центрального района города. Решение приняла комиссия по ЧС после обследования здания.

Отмечается, что 15 человек из 10 семей уже разместили в резервном жилье. Они смогут вернуться домой после устранения проблем с аварийной стеной. При этом, как рассказали жильцы в беседе с «Фонтанкой», расселение стало большой неожиданностью. По словам очевидцев, людям дали всего 30 минут на сборы, а газ в доме отключили.

Переселение жильцов началось без уведомлений. На месте работает прокуратура, выселены и опечатаны два верхних этажа. Отключен газ. На сборы дали 30 минут, — отметил один из собеседников издания.

Дом №1/38 был построен в 1860 году и насчитывает 83 квартиры. Необходимость укрепления несущих конструкций здания местные власти обсуждали еще в 2017 году. Новое техническое заключение 2024 года расширило зону аварийности, которая теперь включает дворовый фасад и требует расселения части подъезда.

Ранее сообщалось, что проектирование и восстановление многоквартирного дома в Куркино Тульской области, где подъезд частично обрушился из-за взрыва газа, начнутся в кратчайшие сроки. Спасатели полностью разобрали завалы, опасные части обрушившихся конструкций увезли.
дома
Cанкт-Петербург
жилье
расселение
