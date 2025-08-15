Готовят «холокост» для арабов. Куда Израиль хочет выдворить жителей Газы

Израиль ведет переговоры о переселении жителей сектора Газа сразу с несколькими странами в Азии и Африке, сообщил канал CNN. Власти еврейского государства уже приняли трехэтапный план перемещения людей, которые живут в административном центре анклава, до 7 октября. Когда-то с массовыми депортациями столкнулся сам еврейский народ, однако Израиль не намерен отказываться от своих планов. Куда в итоге переселят арабов и в какие условия они попадут — в материале NEWS.ru.

Куда Израиль хочет выселить арабов

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил СМИ, что переговоры о переселении жителей Газы сейчас идут с властями Южного Судана, Эфиопии, Ливии, Индонезии и непризнанного Сомалиленда. В обмен на прием части палестинского населения, которое составляет около 2 млн человек, их правительства хотят получить «значительную финансовую и международную компенсацию».

МИД Южного Судана ранее опровергал факт таких переговоров. Индонезия в свою очередь на прошлой неделе заявила о готовности принять 2000 жителей Газы для лечения. При этом власти республики отметили, что после оказания помощи эти люди вернутся на нынешнюю территорию проживания.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru отметил: арабам, которых Израиль пытается выгнать с занимаемых земель, сегодня фактически некуда идти.

«До тех пор, пока они ориентируются на земледелие, выгонять этих арабов из сектора Газа — это обрекать их не то что на голодную смерть, но, по крайней мере, на прозябание в лагерях беженцев в сопредельных арабских странах», — сказал он.

Как Израиль будет расселять Газу

Неделю назад власти Израиля утвердили план расселения административного центра Газы. По их задумке, арабы должны будут покинуть одноименный город до 7 октября. Именно в этот день в 2023 году боевики палестинского движения ХАМАС атаковали израильскую территорию.

Сектор Газа, палестинская территория: ребенок стоит среди руин Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расселять Газу планируется в три этапа. Сначала туда направят продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости, чтобы остановить гуманитарную катастрофу, развернувшуюся в городе. Затем местных жителей начнут перемещать в палаточные лагеря в южных и центральных районах анклава. На третьей стадии будет введена «полная военная блокада» Газы, чтобы пресечь деятельность оставшихся отрядов ХАМАС.

По мнению Вассермана, изгнание арабов за пределы Газы будет означать дальнейшее ухудшение их положения. Единственным выходом его улучшить могла бы стать переквалификация живущих в секторе людей — то есть обучение их другим специальностям, не связанным с земледелием. Однако такой задачи никто не поставил, напомнил депутат.

«Стоит заметить, что ХАМАС, которое действительно совершило в октябре 2023 года очень тяжелое преступление, не испытывает нехватки добровольцев как раз потому, что жизнь в Газе была плохой. А плохой она была и остается в первую очередь из-за того, что в этом секторе условия для земледелия совершенно кошмарные даже по меркам пустынь. Но ничем другим эти люди не умеют заниматься. Так что это многослойный тупик», — подчеркнул парламентарий.

Какие условия сейчас в секторе Газа

Житель палестинского анклава на условиях анонимности рассказал NEWS.ru о том, с какими проблемами он сейчас сталкивается в Газе.

«В некоторые районы ходить нельзя, там неприятный запах, потому что многие здания были разрушены и люди погибли под завалами. Никто их не хоронил, поэтому это вызывает множество заболеваний. Также некуда выбрасывать отходы и мусор. Источников воды очень мало, колодцы разрушены», — заявил он.

Большая часть людей на этой территории живет за счет гуманитарной помощи, которую не всегда удается получить. При этом цены в секторе за последние годы выросли в шесть-семь раз из-за проблем с логистикой. Проблемы есть и с денежными переводами: если отправить другому человеку 10 долларов, то из-за огромной комиссии профильных агентств он получит всего 4–6.

Сектор Газа, палестинская территория. Палестинцы наблюдают за разрушениями после израильского удара по южному району Аз-Зайтун в Газе. Израильские военные «возьмут под контроль» город Газа в соответствии с новым планом, одобренным кабинетом безопасности премьер-министра Нетаньяху, что вызвало волну Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Люди тратят много часов на то, чтобы зайти в пункты приема пищи и получить немного еды. Многие умирают по дороге. Кроме того, очень мало зданий доступны для аренды. Еще здесь не хватает газа, он стоит дорого», — добавил собеседник.

Что ждет жителей Газы

Когда-то еврейское население европейских стран оказалось в той же ситуации, которую сейчас переживают жители Газы. В середине 1930-х годов власти Германии начали политику, нацеленную на «очистку» страны от евреев. Когда нацистские войска вторглись в Польшу, они начали принудительно выселять евреев из их домов и сгонять в гетто. Кроме того, были попытки выселить еврейское население на советскую территорию, а также создать для них резервацию в одной из польских областей. Ответственным за этот проект был назначен «архитектор холокоста» Адольф Эйхман. Однако впоследствии «поселенческие» программы были заморожены, а нацисты перешли от переселения к истреблению.

Несмотря на исторические параллели, Израиль не отказывается от своих планов в отношении Газы и пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа в этом вопросе. По словам республиканца, Вашингтон готов заняться перестройкой этой территории.

Вассерман считает, что в планах Трампа — добиться переселения арабов в Ливию.

«Это часть арабского мира, и проблем с расселением там не меньше, чем в других странах региона. Большая часть Ливии — это пустыни для кочевников. Хотя эти номады не привязаны к земле, те зоны, в которых кочуют, они защищают очень жестко», — заявил депутат.

Палестинские вынужденные переселенцы, страдающие от нехватки продовольствия, собираются у пункта раздачи гуманитарной помощи в коридоре Нецарим Фото: IMAGO/Belal Abu Amer apaimages/Global Look Press

Однако парламентарий усомнился в успехе этой затеи.

«Во времена Муаммара Каддафи можно было бы обустроить значительную часть этих переселенцев, поскольку он нашел немало способов улучшить благосостояние своей страны. Но после его убийства под руководством Англии и Франции условия там резко ухудшились. Вряд ли сейчас в Ливии можно сделать что-то даже для обустройства местных жителей, не говоря о переселенцах», — резюмировал политик.

