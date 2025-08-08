Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Раскрыты три пункта плана Израиля по установлению контроля над Газой

Maan: план Израиля предполагает переселение жителей Газы до 7 октября

Жители сектора Газа Жители сектора Газа Фото: Omar Ashtawy apaimages/IMAGO/Global Look Press

Население административного центра палестинского сектора Газа должно будет покинуть город до 7 октября, сообщает агентство Maan со ссылкой на принятый Израилем план по установлению контроля над анклавом. План по расширению и усилению контроля над Газой включает три этапа.

Сперва в административный центр направят значительный объем гумпомощи для удовлетворения потребности населения в кратчайшие сроки. На втором этапе начнется перемещение местных жителей в южные районы сектора и палаточные лагеря в центральных районах анклава. Этот этап планируют завершить к 7 октября. Дата приурочена ко второй годовщине внезапного нападения ХАМАС на Израиль. На третьем этапе израильские власти введут «полную военную блокаду» Газы для устранения отрядов ХАМАС в секторе.

Слово «оккупация» в плане израильского кабинета не употребляется. Вместо него используется термин «захват». В Maan объяснили это опасениями последствий, связанных с международной юридической ответственностью за находящееся на оккупированных территориях гражданское население.

Ранее стало известно, что правительство Израиля утвердило стратегический план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению военного контроля над всей территорией сектора Газа. Согласно принятому решению, израильская армия продолжит операцию против ХАМАС, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

