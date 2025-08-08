Израиль одобрил план Нетаньяху по подчинению Газы Кабинет безопасности Израиля согласовал план Нетаньяху по взятию всей Газы

Правительство Израиля утвердило стратегический план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению военного контроля над всей территорией сектора Газа, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства. Согласно принятому решению, израильская армия продолжит операцию против ХАМАС, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

Кабинет большинством голосов принял пять принципов завершения войны: разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников <...>, израильский контроль безопасности в секторе Газа, — заявил советник премьера Дмитрий Гендельман.

Несмотря на возражения начальника Генштаба Эяля Замира, предупреждавшего о рисках для заложников и международной репутации страны, большинство министров поддержало план Нетаньяху. Военная операция продолжается с октября 2023 года после нападения боевиков ХАМАС на израильскую территорию.

Ранее депутаты Европарламента от социалистов, левых и зеленых обвинили Израиль в геноциде в секторе Газа и осудили бездействие ЕС. В письме руководству Евросоюза они потребовали немедленных мер в отношении еврейского государства.