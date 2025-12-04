Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 17:21

В Госдуме придумали, как снизить уровень преступности мигрантов

Депутат Слуцкий: регионам нужно разрешить ограничивать число трудовых мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Депутаты Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким призвали разрешить регионам ограничивать численность трудовых мигрантов, пишет 360.ru. Инициативу нацелили на снижение уровня преступности иностранцев, а также на уменьшение нагрузки на социальную инфраструктуру.

Когда отдельные районы наших городов превращаются в закрытые этнические анклавы, где действуют свои правила, чуждые нашей культуре и нормам, это перестает быть просто проблемой, переходя в ранг вызова государству, — отметили авторы инициативы.

Парламентарии подчеркнули, что эта мера позволит регионам точечно и эффективно реагировать на проблемы, связанные с мигрантами. Законопроект уже отправили на заключение правительства.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что статистика показывает, что количество совершаемых мигрантами преступлений находится в прямой зависимости от региона, из которого они прибывают. Он предложил закрепить в миграционной политике разделение на страны исхода беженцев по «принципу светофора».

