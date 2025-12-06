ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 14:47

«Рая на земле нет»: Роднина призналась в любви к родному городу

Депутат Роднина призналась в любви к Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что для нее главное преимущество Москвы перед другими городами — это чувство любви к родному дому. Она также отметила невероятные масштабы столицы, которая может сравниться по населению с целыми странами, передает Sport24.

Главное преимущество Москвы в том, что это мой родной город, и я его люблю. Бытовые моменты? Если что-то происходит, я как-то приспосабливаюсь и выхожу из этих вопросов. Это нормально и у всех так. Рая на земле нет, — поделилась Роднина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что мнение жителей о преображении столицы волнует его больше, чем чье-либо еще, в том числе мнение гостей из США. Он также обратил внимание, что ожидания американцев от Москвы говорят об их низком уровне информированности. Так градоначальник прокомментировал впечатления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа от визита в столицу, которые он выразил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав город удивительным.

Россия
Госдума
Ирина Роднина
Москва
преимущества
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров обвинил Евросоюз в попытке ввести тотальную цензуру в интернете
В Британии увидели риски изъятия замороженных активов России
Петербургская полиция пошла на отчаянный шаг из-за подростков с пистолетами
Домовые чаты, вход на «Госуслуги», Путин: нововведения MAX, что изменится
Зеленский придумал новую причину для увеличения западной помощи
В Госдуме оценили реакцию Зеленского на встречу Путина и Уиткоффа
«Золотое время для Единой лиги ВТБ»: Корстин об изоляции и уходе спонсоров
Молодая россиянка жестоко избила годовалого малыша
Мошенники выманили у школьницы 82 тыс. рублей за доступ к Roblox
Ветеринары подарили шанс на счастливую жизнь принесенному на усыпление псу
Дрозденко предупредил об опасности после атаки БПЛА на Ленобласть
«Жить становится интереснее»: бойцы СВО обретают профессию и новые смыслы
Суд арестовал организатора налоговой схемы на 13,5 млн рублей
«Знания и любовь к Отечеству»: в ХТУ назвали ценности высшего образования
«Куда смотрит Брижит?»: украинская журналистка о резиденции Макрона
Боец MMA устроил спарринг с памятником и попал под уголовку: что за скандал
Американист предрек последствия кризиса переговоров между США и Украиной
«Не доверять никому»: глава МИД Турции о нюансах переговоров по Украине
Банда подростков рассекала по Петербургу с ножами, дубинками и ракетницами
Стоимость аренды домов в Подмосковье перед Новым годом бьет рекорды
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.