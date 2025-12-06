«Рая на земле нет»: Роднина призналась в любви к родному городу

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что для нее главное преимущество Москвы перед другими городами — это чувство любви к родному дому. Она также отметила невероятные масштабы столицы, которая может сравниться по населению с целыми странами, передает Sport24.

Главное преимущество Москвы в том, что это мой родной город, и я его люблю. Бытовые моменты? Если что-то происходит, я как-то приспосабливаюсь и выхожу из этих вопросов. Это нормально и у всех так. Рая на земле нет, — поделилась Роднина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что мнение жителей о преображении столицы волнует его больше, чем чье-либо еще, в том числе мнение гостей из США. Он также обратил внимание, что ожидания американцев от Москвы говорят об их низком уровне информированности. Так градоначальник прокомментировал впечатления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа от визита в столицу, которые он выразил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав город удивительным.