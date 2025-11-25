«Задаем тренды»: в Ростехе назвали преимущество российских танков

Российские танки оснащены дополнительной круговой защитой от дронов, чего нет у американских Abrams, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, Россия задает тренды в мировом танкостроении, передает ТАСС.

Если говорить, например, о наших танках, произведенных «Уралвагонзаводом», то по опыту СВО они получили дополнительную круговую защиту от дронов и противотанковых ракет. На Abrams это только собираются делать — у нас подсмотрели. Ранее это переняли у нас израильтяне. То есть, можно сказать, что мы задаем тренды в мировом танкостроении, — прокомментировал Чемезов.

Он также отметил, что российская бронетехника проще в обслуживании и ремонте, чем западная. Российские танки, такие как Т-90М «Прорыв», можно восстановить даже в полевых условиях, что подтверждает их ремонтопригодность, как у легендарного Т-34. В отличие от них, американские Abrams требуют заводских специалистов для ремонта и их сложно эвакуировать из-за массы.

Ранее Чемезов заявил, что объемы производства вооружений в России значительно превышают показатели, зафиксированные до начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. По его словам, ни одна страна мира не производит такое количество снарядов и авиабомб.