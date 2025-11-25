День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 14:48

Карпин раскрыл, когда принял решение уйти из «Динамо»

Карпин заявил, что решил покинуть «Динамо» после матча сборной России с Чили

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что покинул аналогичный пост в московском футбольном клубе «Динамо» после того, как национальная сборная проиграла команде Чили со счетом 0:2. По его словам, после матча он окончательно принял решение оставить должность в столичном клубе.

Мысль такая посетила перед ноябрьским сбором сборной, после матча с «Акроном». И уже сформировалась окончательно. Во время сборной старался не думать об этом, а уже после матча с Чили взял день и две ночи, чтобы все продумать окончательно и принять решение, — поделился Карпин.

Ранее комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил о провале эксперимента по совмещению Карпиным постов главного тренера «Динамо» и сборной России. По его мнению, неудачные результаты клуба негативно повлияли на игру национальной команды в товарищеских матчах против Перу и Чили.

До этого футболисты сборной России уступили команде Чили в товарищеском матче, потерпев первое поражение с ноября 2021 года. Встреча прошла 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 0:2.

