Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября

Главком ВСУ Александр Сырский мог оплатить лечение находящегося в России отца за счет украинского бюджета, женщину-офицера украинской армии ликвидировали на передовой, а в Сумской области ВС РФ дают противнику встречные бои. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 7 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Сырский за счет армии оплатил лечение отца в России?

Главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского заподозрили в превышении полномочий. СМИ сообщают, что он мог взять выделенные на нужды ВСУ средства, чтобы оплатить курс лечения и реабилитацию своего тяжелобольного 86-летнего отца Станислава Сырского. Мужчина проходит лечение в России. В материале сказано, что счета в клиниках составили более 5 млн рублей. При этом ранее Сырский жаловался на плохое обеспечение украинской армии.

Также стало известно, что отца Сырского выписали из клиники в Подмосковье, куда он попал из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Уточнялось, что сын перевел деньги с Украины, закрыв все счета в российских клиниках, а также оплатил его транспортировку домой во Владимирскую область, которая проводилась в условиях строжайшей секретности. Сам сын не может навестить родителей в России, поскольку находится в розыске. Наблюдающие за состоянием отца Сырского врачи дают мужчине неутешительный прогноз: ему осталось всего три месяца жизни.

Винницкий депутат «купил» себе жену ради отсрочки от службы

Находчивый депутат из Винницкой области хотел избежать мобилизации, поэтому оформил фиктивный брак с девушкой с инвалидностью. Хитрость раскусили в офисе генпрокурора Украины. В отношении народного избранника и его сообщницы были возбуждены уголовные дела по статьям «Торговля людьми» и «Уклонение от призыва во время мобилизации».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Подозреваемый узнал о семье с совершеннолетней девушкой со второй группой инвалидности еще в 2024 году. Мужчина был в курсе тяжелого материального положения ее родственников. Воспользовавшись их положением, он через старшую сестру договорился о «браке» с девушкой в обмен на ежемесячные выплаты в размере 3 тыс. гривен (5,7 тыс. рублей). После женитьбы он использовал медицинские документы «жены» и свидетельство о браке, чтобы оформить себе отсрочку от мобилизации якобы ради ухода и опеки над своей больной супругой.

Наказанная за проступок женщина-офицер ВСУ погибла на передовой

Отправленная на две недели на передовую за служебный проступок 24-летняя женщина-офицер ВСУ была ликвидирована в ходе российского удара по украинскому укрепрайону северо-западнее Петровского (украинское название — Грековка) в ЛНР. О гибели женщины рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его информации, о гибели офицера стало известно из радиоперехвата, осуществленного в ходе работы радиоэлектронной разведки российских военных. Эксперт подчеркнул, что в результате артиллерийского удара лейтенант украинской армии 2001 года рождения получила ранения, «несовместимые с жизнью». Минобороны России соответствующие сведения пока не комментировало.

В США нашли корень всех бед ВСУ

Тем временем высокие потери ВСУ и их причины анализируют на Западе. По подсчетам аналитиков из американского издания Military Watch Magazine, потери украинской армии уже более 1,7 млн человек. К ним приводят массовые дезертирства личного состава и дефицит солдат на передовой. В частности, каждый месяц ВСУ покидают свыше 40 тыс. военнослужащих.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

По словам экспертов, ключевой причиной дезертирства является чудовищный уровень потерь во фронтовых частях, что сильно подрывает моральный дух личного состава. В материале сказано, что в подразделениях, укомплектованных мобилизованными, он достигает 80–90%. Обозреватели сослались на нескольких действующих и бывших украинских офицеров, которые сетуют на то, что численность личного состава в передовых подразделениях сейчас составляет от половины до трети от требуемой. Это подтверждает предыдущие заявления как российских, так и украинских источников о серьезном кадровом кризисе.

Бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич, например, выразил сожаление в конце августа по поводу того, что бригады на передовой укомплектованы всего на 30% и едва ли готовы к бою. Несколько дней спустя президент России Владимир Путин сообщил, что боеспособность подразделений ВСУ составляет не более 47–48%.

В Сумской области стало жарче

Тем временем российские военные ведут бои в Сумской области. Продолжается создание полосы безопасности, и встречные столкновения ведутся на всем участке линии боевого соприкосновения. Расчеты ОТРК, авиация и артиллерия наносят интенсивные удары по выявленным целям. Противник стремится вернуть утраченные позиции и пытается контратаковать. СМИ уточнили, что украинские войска провели одну контратаку в лесополосах на правом фланге наступления «Севера», однако она была подавлена комплексным огневым поражением. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Киев при этом предпринял попытку выселить граждан из прифронтовой зоны в тыл, но 20 тыс. местных жителей отказались от эвакуации. Глава военной администрации региона Олег Григоров посетовал, что власти якобы не могут принудительно перемещать людей. Эту информацию опровергли российские СМИ: Киев стабильно расширяет зону принудительной эвакуации на новые районы, включая приграничную Сумскую область. Только с июня 2025 года из этого региона было вывезено 4,1 тыс. человек. Всего же за последние пять месяцев с территорий нескольких областей вывезли свыше 120 тыс. человек.

