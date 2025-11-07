Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 14:23

Жители прифронтовой зоны под Сумами отказались от эвакуации

РБК-Украина: жители прифронтовой зоны под Сумами отказались уезжать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Десятки тысяч жителей прифронтовых районов в Сумской области на севере Украины подписали письменные отказы от эвакуации из своих домов, сообщил агентству РБК-Украина глава военной администрации региона Олег Григоров. Он напомнил, что по закону власти якобы не могут принудительно перемещать людей.

У нас есть около 20 тыс. письменных отказов от эвакуации, — сказал Григоров.

Однако в ТАСС отметили, что на деле Киев постоянно расширяет зону принудительной эвакуации на новые районы, включая приграничную Сумскую область. Только с июня 2025 года из этого региона было вывезено 4,1 тыс. человек. Всего же за последние пять месяцев с территорий нескольких областей, прилегающих к зоне проведения СВО, власти Украины вывезли свыше 120 тыс. человек.

Переброску украинцев в тыл резко осудили обозреватели Strategic Culture. Они считают, что Киев на Украине почти «неонацистский режим» и открыто терроризирует гражданское население. По мере продвижения российских войск власти массово депортируют украинское население в зоны, находящиеся под их контролем; эти депортации носят исключительно пропагандистский и политический характер.

спецоперация
Сумы
Украина
СВО
ВСУ
Сумская область
