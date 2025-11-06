Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025

Киев обвинили в преступлениях против человечности

Strategic Culture: распоряжения Зеленского нарушают права украинских граждан

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Киев установил почти «неонацистский режим» на Украине и открыто терроризирует гражданское население, утверждает издание Strategic Culture. По мнению обозревателей, президент Владимир Зеленский санкционировал «преступления против человечности».

Совершенно безнаказанно и открыто применяет одиозные действия в отношении гражданского населения, не участвующего в боевых действиях, что является грубейшим нарушением международного права и преступлением против человечности, — высказались авторы о решениях руководства страны.

Издание уточнило, что по мере продвижения российских войск киевские власти массово депортируют украинское население в тыловые зоны, которые все еще находятся под их контролем. Обозреватели отмечают, что эти депортации «носят исключительно пропагандистский и политический характер» и для них «нет никакого объяснения, исходя из военной необходимости».

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что тайная полиция лишила украинцев возможности свергнуть собственного президента. По его мнению, именно поэтому Россия была вынуждена начать спецоперацию.

Украина
ВСУ
Владимир Зеленский
Киев
украинцы
