Стало известно о тяжелых боях в Сумской области «Северный ветер»: в Сумской области идут ожесточенные встречные бои

Российские войска ведут тяжелые бои в Сумской области, сообщает связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер». Продолжается создание полосы безопасности. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Тяжелые встречные бои ведутся на всем участке линии боевого соприкосновения. Расчеты ОТРК, авиация и артиллерия наносят интенсивные удары по выявленным целям. Противник стремится вернуть утраченные позиции и пытается контратаковать.

Канал уточнил, что украинские войска провели одну контратаку в лесополосах на правом фланге наступления «Севера», однако она была подавлена комплексным огневым поражением.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении российские подразделения предотвратили попытку прорыва обороны со стороны Вооруженных сил Украины в районе Юнаковки. По данным военного эксперта Андрея Марочко, украинская сторона, предпринявшая несколько атак, не достигла поставленных целей и понесла значительные потери. По его словам, российские военнослужащие удерживают позиции и развивают собственный тактический успех в этом районе. Минобороны России эти данные не комментировало.