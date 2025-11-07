Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 12:46

Стало известно о тяжелых боях в Сумской области

«Северный ветер»: в Сумской области идут ожесточенные встречные бои

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников Кредит: РИА Новости

Российские войска ведут тяжелые бои в Сумской области, сообщает связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер». Продолжается создание полосы безопасности. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Тяжелые встречные бои ведутся на всем участке линии боевого соприкосновения. Расчеты ОТРК, авиация и артиллерия наносят интенсивные удары по выявленным целям. Противник стремится вернуть утраченные позиции и пытается контратаковать.

Канал уточнил, что украинские войска провели одну контратаку в лесополосах на правом фланге наступления «Севера», однако она была подавлена комплексным огневым поражением.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении российские подразделения предотвратили попытку прорыва обороны со стороны Вооруженных сил Украины в районе Юнаковки. По данным военного эксперта Андрея Марочко, украинская сторона, предпринявшая несколько атак, не достигла поставленных целей и понесла значительные потери. По его словам, российские военнослужащие удерживают позиции и развивают собственный тактический успех в этом районе. Минобороны России эти данные не комментировало.

спецоперация
СВО
бои
Сумская область
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Раскрыто число задержанных по делу об убийстве «друга Дурова» в ОАЭ
В Госдуме напомнили, для чего создавалась НАТО
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.