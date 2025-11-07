Удар по ТЦ, маскхалаты в ЛНР, шпион под Тамбовом: ВСУ атакуют РФ 7 ноября

В ночь на 7 ноября над Россией сбили 11 украинских дронов. В Тамбовской области задержали россиянина, передававшего украинскому блогеру данные об участниках СВО. В ЛНР командование ВСУ проводит ротацию личного состава в ночное время. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские дроны

В ночь на 7 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 дронов противника.

Пять БПЛА были сбиты над Республикой Крым, три — над Брянской областью, два — над Курской и один — над Калужской, говорится в сообщении.

Дрон ВСУ убил мирную жительницу белгородского хутора

ВСУ атаковали 11 беспилотниками села Борки, Казинка, Казначеевка, Посохово и Тулянка, а также хутора Леоновка и Михайловка Валуйского муниципального округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в Михайловке погибла мирная жительница в результате атаки дрона.

«От полученных ранений женщина скончалась на месте. В селе Тулянка от удара FPV-дрона огнем уничтожена сельхозтехника, в хуторе Леоновка поврежден объект инфраструктуры», — написал Гладков.

В селе Черемошном Белгородского района в результате атаки БПЛА был поврежден частный дом. Три беспилотника атаковали поселки Красный Пахарь и Малиново, а также село Волчья Александровка Волоконовского района. При налете получил повреждения социальный объект.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В селе Волчья Александровка вследствие атаки FPV-дрона на социальный объект ранена женщина. Пострадавшей оказана помощь в Валуйской ЦРБ. Она отпущена домой на амбулаторное лечение», — отметил губернатор.

ВСУ семь раз обстреляли боеприпасами и атаковали 31 беспилотником город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Глотово, Гора-Подол, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино в Грайворонском муниципальном округе, сказал Гладков. В селе Безымено было повреждено сельскохозяйственное оборудование на предприятии, в Грайвороне — частный дом и автомобиль. Кроме того, БПЛА сбросил взрывное устройство в Грайвороне, в результате чего получили повреждения частный дом, три легковых машины и грузовик.

«Ночью в селе Мощеном от сброса взрывных устройств с беспилотника поврежден частный дом», — добавил Губернатор.

В Краснояружском районе военные ВСУ выпустили 14 беспилотников на поселок Красная Яруга, села Графовка, Колотиловка, Надежевка, Репяховка и Староселье. Информация о последствиях удара уточняется.

Населенные пункты в Шебекинском муниципальном округе подверглись двум обстрелам и налету девяти БПЛА. По словам Гладкова, в селе Червона Дибровка в результате атаки FPV-дрона был ранен мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. В Шебекинском районе были повреждены два коммерческих объекта, три легковых и два грузовых автомобиля.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как беспилотник ВСУ ударил по торговому центру в ЛНР

ВСУ ударили по ТЦ в Новопскове в ЛНР с помощью БПЛА. В результате атаки выгорела часть помещений, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, пожарные быстро прибыли на место ЧП и потушили огонь.

«Сегодня ночью вражеский беспилотник ударил по частному зданию в Новопскове. Со стороны ВСУ произведен удар БПЛА с поражающими элементами по двухэтажному торговому центру в Новопскове. Произошло возгорание, частично разрушена кровля, выгорела часть помещений, которые арендовали индивидуальные предприниматели. К счастью, жертв и пострадавших нет», — написал Пасечник.

Как командование ВСУ проводит ротацию военных в ЛНР

Вооруженные силы Украины проводят ротацию личного состава в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новогригоровка в Луганской Народной Республике, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это происходит в вечернее и ночное время.

«В районе населенного пункта ЛНР Новогригоровка отмечено проведение ротационных мероприятий вооруженных формирований Украины. Ротация проходит пешим порядком с направления Новосергеевки в вечернее и ночное время суток по два-три человека», — написал Марочко.

Он отметил, что украинские солдаты используют для маскировки маскхалаты и переносное оборудование РЭБ. Их действия координируются через средства объективного контроля и спутниковую связь.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

За что задержали жителя Тамбовской области

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области. Он подозревается в передаче украинскому блогеру, контролируемому военной разведкой Киева, данных о солдатах, участвующих в спецоперации на Украине, передает Центр общественных связей спецслужбы. По данным ведомства, мужчина по своей инициативе вступил в переписку через мессенджер Telegram. Он также переводил деньги на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, оказавшего помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ», — сказано в сообщении.

